Demi Moore è la “più bella del mondo” per la rivista People: “ho torturato per anni il mio corpo”

Sì, proprio lei: Demi Moore, sguardo fiero e rughe che raccontano. Dopo una carriera costellata di alti e bassi, premi mancati e ruoli iconici, oggi conquista a cover di People come “donna più bella del mondo” e la candidatura all’Oscar per The Substance. E per la prima volta, ha pure vinto un Golden Globe. A 62 anni.

Demi Moore: una bellezza che non sfiorisce

In un’intervista intensa, Demi Moore confessa: “Ho torturato il mio corpo per anni, ma ora ho fatto pace”. Una frase che non suona da copertina, ma da verità detta con la voce un po’ rotta e gli occhi lucidi. Parla del dolore, quello vero, come un maestro scomodo ma necessario. “Il dolore ti porta un dono. È la verità di tutte le cose difficili”. Non è un post su Instagram, è la sua vita. Da madre di tre figlie (Rumer, Scout e Tallulah, avute con Bruce Willis) a donna che ha ricominciato mille volte.

In The Substance, dove interpreta una ex-star del fitness ossessionata dalla giovinezza, Demi Moore dimostra quanto sa scavare. Sotto la pelle, dentro le ossessioni. Hollywood finalmente l’applaude: primo Golden Globe, riconoscimento ai SAG Awards, e Time l’ha messa tra le 100 “Icone” dell’anno. Ryan Murphy dice di lei: “Una forza che ha cambiato la cultura”. E ha ragione.

Oggi Demi Moore non conta più i chili, ma i pensieri. Non corre più per punirsi, ma si ferma per ascoltarsi. Medita, scrive, dorme di più. E sì, beve ancora una Red Bull ogni tanto (“una, non dieci”). Con Bruce? Restano una famiglia, comunque vada.

L’amore? Parte da lei. E se ti serve un po’ di dolcezza, ti presenta Pilaf, il suo chihuahua: “una tasca piena d’amore”. Ora Demi non cerca di piacere. Cammina con la schiena dritta. E basta guardarla per capire perché.

