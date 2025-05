Clair Obscur: Expedition 33 diventa un film, Sandfall Interactive porta la sua rivelazione videoludica al cinema

Clair Obscur: Expedition 33 è senza dubbio una delle sorprese più acclamate del 2025, al punto da essere considerata una seria contendente (se non la favorita) a portarsi a casa il GOTY, il premio per il Gioco dell’Anno conferito durante i Game Awards, ma dovrà vedersela con titoli come l’attesissimo Death Stranding 2: On the Beach. E, proprio come il capolavoro di Hideo Kojima, anche la visionaria opera firmata Sandfall Interactive è destinata a varcare i confini del videogioco. Infatti, come riportato da Variety lo scorso gennaio, è già in lavorazione un adattamento cinematografico.

Leggi anche Death Stranding, il film ha trovato il suo regista

L’annuncio era passato quasi inosservato, in quanto il gioco non era ancora uscito (il lancio è avvenuto il 24 aprile). Ora che Clair Obscur: Expedition 33 è diventato un fenomeno globale, è tempo di fare il punto sul progetto cinematografico.

Sappiamo che Sandfall Interactive collaborerà con Story Kitchen, studio specializzato in adattamenti narrativi, per portare Clair Obscur: Expedition 33 sul grande schermo. Anche se non ci sono ancora notizie ufficiali sul regista o sul cast, i produttori coinvolti sono nomi noti nel settore: Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg, Timothy I. Stevenson ed Elena Sandoval guideranno la produzione.

Guillaume Broche, CEO e direttore creativo di Sandfall Interactive, ha dichiarato: “La partnership con Story Kitchen ci permette di espandere l’universo di Clair Obscur oltre i confini del videogioco. La loro esperienza narrativa e il loro entusiasmo per il nostro mondo li rendono i partner ideali per trasformare il gioco in un film coinvolgente.”

Dal canto loro, i fondatori di Story Kitchen, Dmitri Johnson e Mike Goldberg, hanno espresso lo stesso entusiasmo: “Siamo entusiasti di collaborare con Sandfall Interactive per portare il ricco e immersivo mondo di Expedition 33 al cinema. La profondità narrativa e i personaggi complessi del gioco rappresentano la base perfetta per una pellicola capace di affascinare sia i gamer che gli appassionati di cinema.”

Il film di Clair Obscur: Expedition 33 si inserisce in un trend sempre più marcato di trasposizioni cinematografiche di videogiochi di successo. Film acclamati come quello di Sonic hanno fatto da apripista a un genere per anni martoriato. Oltre al già citato progetto su Death Stranding a cura di A24, è in sviluppo anche un adattamento dell’amato RPG sviluppato da FromSoftware Elden Ring, affidato al regista Alex Garland. Con il videogioco appena uscito e già entrato nell’immaginario collettivo per la sua estetica pittorica e le tematiche profonde, l’arrivo del film potrebbe consolidare definitivamente Clair Obscur: Expedition 33 come uno dei franchise più rilevanti di questa generazione.