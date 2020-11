Resistenza e passione nel nuovo logo di Cinematographe.it

Viste le ultime novità, la creazione di un nuovo logo atto a rappresentare Cinematographe.it è stata una condizione necessaria e che ci ha altresì dato modo di riscoprire chi siamo sempre stati e chi vogliamo essere.

In tanti avete infatti appreso quanto ci è accaduto nelle scorse settimane: la spiacevole vicenda in cui ci siamo trovati coinvolti “grazie” ai nostri ex partner ci ha costretti a fermare le nostre penne digitali e tutte le attività redazionali, destabilizzando la nostra realtà sia dal punto di vista lavorativo che umano.

Questa esperienza ci ha lasciati in parte mutilati (basti pensare che la nostra pagina Facebook principale è indebitamente rimasta ai nostri ex partner, quindi vi preghiamo di non seguirci più qui ma QUI, nella nostra nuova pagina ufficiale) ma fermamente uniti e devoti a Cinematographe.it e a tutto ciò che ha rappresentato e rappresenta per chi ne fa (e ne ha fatto) parte.

Ci siamo rimessi in gioco, facendo tesoro dell’esperienza passata per restituire a colleghi e lettori una rivista web come sempre attenta a raccontare ciò che accade nel mondo cinematografico e seriale con passione e professionalità, in un nuovo viaggio che ci vede chiaramente senza FilmIsNow.

A vegliare sul nostro cammino un giovane e brillante imprenditore, Diego Lucci, che ha deciso di rilevare Cinematographe.it mantenendo intatta la nostra linea editoriale e i membri della redazione, compresa la sottoscritta in qualità di direttore responsabile. Stando a Emiliano Cecere (fondatore di Cinematographe.it) ha deciso invece di prendersi una pausa dopo questa esperienza che l’ha ferito e amareggiato. Come lui, in quanto co-fondatrice di questa realtà, non posso che condividere la sua sensazione e i suoi sentimenti: cedere Cinematographe è stato come essere costretti a dare in adozione un figlio pur di non vederlo morire. Tuttavia, al netto del fisiologico dolore, non possiamo che esprimere gratitudine a Diego per l’entusiasmo e la fiducia che finora ha mostrato di voler riporre in questo progetto fatto di numeri, social, meccanismi astrusi ma soprattutto belle persone.

E arriviamo al cambiamento che finora tutti avrete notato: il nostro logo. Come è nato e cosa rappresenta?

Per iniziare abbiamo usato il blu in onore di ciò che eravamo nel 2014, quando abbiamo aperto sotto il nome di Cinematographe – The 3rd eye. Il pezzo forte è però senza dubbio la sagoma di Marylin Monroe nell’iconica scena di Quando la moglie è in vacanza: nel disegnare il logo ho pensato a questa attrice che ancora oggi sa ipnotizzarci; nelle sue curve ho cercato di intrappolare tutto il fascino che la settima arte sa esercitare su cinefili e non e, in qualche modo, ho voluto rendere omaggio anche alla nostra redazione, che nel corso degli anni ha visto sempre una grande percentuale di donne. Il simbolo a cui teniamo di più, tuttavia, è quel papavero rosso che infiamma la veste della diva: un manifesto della resistenza che contamina l’esistenza, perché nonostante tutto e tutti noi siamo ancora qui!

Nella speranza che questo nuovo logo vi piaccia, vi auguro una buona permanenza sulle nostre pagine virtuali e colgo l’occasione per ringraziare la nostra grafica Vanessa Castorina, che ha saputo tradurre e migliorare quanto avevo disegnato e immaginato.

1 di 2

E TU COSA NE PENSI? LASCIA IL TUO COMMENTO