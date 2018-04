Amy Schumer potrebbe interpretare la campionessa di boxer Christy Martin nell’omonimo biopic di Voltage Pictures

Scritto da Katherine Fugate (Appuntamento con l’amore), Christy Martin è la storia vera della campionessa mondiale di boxer, costretta a lottare in un mondo prettamente maschilista, per ottenere il successo agognato e successivamente obbligata a combattere anche personalmente, per la propria vita. Questa parte sarebbe una svolta decisiva per la carriera della Schumer, considerando che si tratta di un dramma realistico su una donna che non si arrende mai e che continua ad andare avanti a testa alta, al di là di ogni torto commesso contro di lei.

Christy Martin ha trovato il successo, ma non il vero amore fino alla tarda età. Dopo aver capito chi era veramente da un punto di vista personale e privato, è stata trattata in modo brutale e lasciata quasi morta dall’uomo di cui si fidava.

Il progetto sarà prodotto da Alix Madigan, Nicolas Chartier and Alissa Phillips. Jonathan Deckter sarà il produttore esecutivo. Martin (Christy Salters), cresciuta in West Virginia, ha ottenuto il soprannome, nel mondo della box, di The Coalminer’s Daughter (La figlia del minatore) dopo aver vinto una gara nella medesima disciplina. Dal 1990, è entrata nel ring, lottando strenuamente affinché le donne potessero essere ammesse nel pugilato.

Quando entrò nella palestra, per allenarsi, un allenatore di nome Jim Martin si assicurò che le costole di Christy si rompessero per sbarazzarsi di lei, ma la ragazza guarì e tornò più forte di prima. Alla fine sposò Martin.

Fu la prima donna a fiirmare con Don King, il celebre promoter di box, che le fece firmare in seguito degli accordi per diversi combattimenti pay-per-view. Cominciò a far fuori i suoi avversari, uno a uno, e continuò a vincere, fino a raggiungere i primi posti. Ha mantenuto il primato fino al 2003, quando Laila Ali è entrata nel ring con lei.

Nel dietro le quinte, a Orlando, non possiamo dire che la sua vita fosse tutta rosa e fiori con l’opprimente e violento Martin. Christy Martin, che in passato si era già innamorata di alcune donne, s’innamorò di un’altra donna e decise di lasciare il marito per lei. Questa decisione fece impazzire Jim Martin e, una notte, la sua violenza e la sua rabbia esplosero in modo incontrollabile. Torturò Christy, la pugnalò e poi le sparò, mentre la moglie cercava di scappare di casa per salvarsi la vita. La donna finì in ospedale e, alla fine, Jim finì in prigione.

Christy Martin, che dopo tutta questa vicenda tornò al suo nome da nubile, Christy Salters, rifiutò d’arrendersi e tornò a testimoniare contro Jim ancora una volta.