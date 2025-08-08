C’è ancora domani, dal Molise arriva il corto remake del film di Paola Cortellesi

Grande partecipazione ed emozione hanno segnato la serata inaugurale del Festival MoliseCinema a Casacalenda il 5 agosto, con la presentazione in anteprima del cortometraggio C’è ancora Molise, realizzato dagli studenti molisani come omaggio-remake del film C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Durante la serata d’apertura del Festival, è stato trasmesso un collegamento video speciale con Paola Cortellesi, che ha voluto salutare il pubblico e congratularsi con i giovani autori. L’attrice e regista si è detta profondamente colpita dalla qualità del lavoro e dal messaggio trasmesso.

Dal Festival MoliseCinema arriva il corto remake di C’è ancora domani: i dettagli dell’iniziativa e le parole di Paola Cortellesi

C’è ancora Molise è il risultato di un percorso formativo e creativo che ha coinvolto oltre 400 studenti di istituti scolasti di paesi del Molise. In particolare, le scuole Di Lalla di Casacalenda, Magliano di Larino e Capriglione di Santa Croce di Magliano, che hanno partecipato al progetto “Paese Mio”, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Le alunne e gli alunni hanno riscoperto il cinema in sala e realizzato un laboratorio cinematografico di produzione assistita.

Coordinati dal regista e formatore Filippo Macelloni, i ragazzi hanno rielaborato alcune scene chiave del film della Cortellesi – tra cui l’officina, la danza e la macchina per cucire – cimentandosi in tutti i ruoli: regia, sceneggiatura, scenografia e recitazione. Le riprese si sono svolte tra scuole, sale cinematografiche e location locali, valorizzando il territorio e inserendo elementi simbolici come un’auto d’epoca e una macchina per cucire vintage. “Vi ringrazio di cuore per aver realizzato questo progetto e per averlo fatto così bene e con così tanta cura, io sono onorata che abbiate scelto C’è ancora domani. E’ bellissimo che MoliseCinema abbia realizzato il progetto Paese Mio e che, proprio grazie alla sua esistenza, ci siano due sale cinematografiche che sono tornate a vivere come luoghi di aggregazione, luoghi vivi“, ha dichiarato Paola Cortellesi.

