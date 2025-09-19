Bombardare la Sicilia per sconfiggere la mafia! La provocazione di Pif, a difesa della Palestina [VIDEO]

“Ho avuto un’idea incredibile per sconfiggere la mafia. Bombardiamo la Sicilia!”. Con questa battuta, Pierfrancesco “Pif” Diliberto ha pubblicato sui social un video che è subito diventato virale. Il regista, noto per La mafia uccide solo d’estate e per il suo approccio ironico al commento sociale, ha usato l’iperbole per criticare le parole della premier Giorgia Meloni sul genocidio in corso a Gaza.

Nel video, Pif prende di mira la retorica politica che, a suo avviso, banalizza le responsabilità e gli effetti delle operazioni militari. “Lì c’è un mafioso? Bombardiamo. Lì ce n’è un altro? Bombardiamo”, dice, scandendo la provocazione fino al paradosso: “Magari morirà qualche siciliano non mafioso, ma l’importante è non arrivare a 60mila morti perché solo allora la presidente del Consiglio parlerà di reazione ‘sproporzionata’.”

Il video passa poi a bersagliare altri esponenti politici: al ministro degli Esteri Antonio Tajani viene rimproverata la solita retorica istituzionale, mentre a Matteo Salvini viene indirizzata una battuta sul tema della gestione dei flussi navali, in puro tono satirico: “Se la flottiglia fosse stata una treniglia sarebbe ancora ferma tra Termini e Tiburtina”. Infine, con la stessa logica iperbolica, Pif estende la “soluzione” alla Calabria e alla Campania — ovvero, “bombardiamo la ‘ndrangheta e la camorra” — chiudendo il monologo con una frase volutamente provocatoria: “Basta non superare i 60mila morti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pif (@pif_iltestimone)

