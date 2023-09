Barbie è in arrivo sulle principali piattaforme digitali

Barbie è il recente lungometraggio diretto da Greta Gerwig che ha portato sul grande schermo la storia della bambola più famosa del mondo: parliamo in particolare della famosa giovane bionda che ha completamente rivoluzionato la vita delle bambine, portando emancipazione e libertà. In particolare, in questo nuovo progetto targato Mattel e Warner Bros, vediamo Margot Robbie incarnare Barbie stereotipo, la Barbie per antonomasia che si ritrova, suo malgrado, ad entrare nel mondo della realtà perché ha perso totalmente la sua identità. Un viaggio molto curioso e intrigante che è stato largamente apprezzato non solo dalla critica ma anche dal pubblico, come testimoniano gli incassi che hanno superato il miliardo di dollari guadagnati (precisamente 1,38 miliardi).

Barbie è arrivato nelle sale italiane dal 20 luglio 2023

Ebbene, come riportato in un recente comunicato stampa relativo a Barbie, nelle ultime ore abbiamo scoperto che la pellicola sta per arrivare su tutte le principali piattaforme digitali, in particolare dando la possibilità di acquistare e noleggiare il film su Apple TV app, Prime Video, Youtube, Rakuten TV, Timvision, Microsoft Film & TV e a noleggio su Sky Primafila e Mediaset Infinity dal 12 settembre 2023. Dopo la strepitosa accoglienza sul grande schermo, ecco che finalmente gli spettatori possono godersi ancora una volta il lungometraggio anche direttamente da casa.

Vi ricordiamo che Barbie, prodotto in particolare da Heyday Films, LuckyChap Entertainment, Mattel Films, vede la distribuzione di Warner Bros. con la produzione esecutiva di Michael Sharp, Josey McNamara, Ynon Kreiz, Courtenay Valenti, Toby Emmerich, Cate Adams. Il cast del lungometraggio, invece, vede il coinvolgimento nel dettaglio di attori del calibro di Ryan Gosling nella parte di Ken, America Ferrera che impersona Gloria, Michael Cera nelle fattezze di Allan, Will Ferrell che impersona l’Amministratore Delegato della Mattel, Kate McKinnon che presta il volto a Barbie stramba e molti altri ancora. Il progetto è arrivato nelle sale italiane dal 20 luglio 2023.

