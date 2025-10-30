Andrea Delogu, addio momentaneo a Ballando con le stelle dopo la tragedia familiare

Un lutto che ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo e non solo. Attorno ad Andrea Delogu, in queste ore, si stringe l’affetto di colleghi, amici e fan.

Una tragedia improvvisa ha colpito Andrea Delogu, che ha appreso al telefono la notizia della morte del fratello Evan Oscar, appena 18 anni, vittima di un incidente in moto a Bellaria Igea Marina, vicino Rimini.

La conduttrice era in viaggio verso gli studi Rai di Ballando con le stelle quando ha ricevuto la chiamata. Senza esitazione, ha fatto invertire la rotta all’auto per raggiungere la famiglia nella cittadina romagnola.

Secondo fonti interne, la produzione di Ballando con le stelle si è fermata per qualche minuto: lo show è andato avanti, ma l’atmosfera negli studi era irrimediabilmente segnata da incredulità e commozione.

Colleghi, tecnici e concorrenti hanno inviato messaggi di cordoglio alla conduttrice, che naturalmente non ha preso parte alle prove in previsione della prossima puntata.

Come riportato dal sindaco di Bellaria, Filippo Giorgetti, Evan Oscar stava percorrendo una strada dritta e priva di incroci quando ha perso il controllo della moto, finendo contro un palo della luce.

“La strada era liscia e sicura, è difficile comprendere cosa sia accaduto”, ha spiegato il primo cittadino.

Sui social, Walter Delogu – ex autista di Vincenzo Muccioli e figura resa nota dalla docuserie Netflix SanPa, la serie che esplora San Patrignano – ha voluto raccontare chi fosse suo figlio.

“Vi dico chi era mio figlio”, ha scritto su Facebook. “Un ragazzo bello, buono, autonomo. Lavava i piatti, lavorava ogni estate. Con i suoi soldi si era comprato quella maledetta moto”. Con parole che spezzano il silenzio del dolore, ha aggiunto: “La tua macchina sarebbe arrivata venerdì. Venderemo la nostra e terremo la tua per sempre. A presto, amore. Tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme”.